Camera’s aan slim verkeerslicht nog altijd niet actief: “Ze voldoen aan alle regels en normen. Dan is het toch absurd dat we ze niet mogen gebruiken?” Gemeente stapt naar parket en voert ondertussen controles uit Toon Verheijen

21 december 2018

16u42 2 De snelheidscamera die geplaatst is aan het slimme verkeerslicht op de Moerkantsebaan op Hoek, mag nog altijd niet flitsen. De ijkingsprocedure loopt vertraging op. Burgemeester Gaston Van Tichelt onderhandelt nu met het gerecht om die toch al te mogen gebruiken. “Ondertussen voeren we uiteraard ook regelmatig (anonieme) controles uit.”

Rond het slimme verkeerslicht aan de school op de Moerkantsebaan in Hoek is al heel wat te doen geweest. Het verkeerslicht springt op rood als je te snel komt aangereden en werd geplaatst na de heraanleg van de Moerkantsebaan. Het wekte meteen heel wat ergernissen op omdat heel wat snelheidsduivels het rode verkeerslicht gewoon negeerden, maar daardoor stonden automobilisten die zich wel aan de regels hielden wel vaak voor het rode licht. Er werden al tientallen overtreders beboet. De politie besloot uiteindelijk om er een camera te plaatsen die zowel roodrijders als snelheidsduivels beboet. Maar die werkt nog niet.

Probleem

“Er zijn inderdaad problemen geweest met de ijking van de camera’s”, beaamt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Dat is geen Essens probleem, maar een probleem in heel Vlaanderen. Maar omdat de camera’s aan zowat alle regels en normen voldoen, vinden we het absurd dat we ze eigenlijk niet mogen gebruiken. Daarom zijn we naar het parket gestapt om te vragen of we de camera’s toch al mogen gebruiken. Het was een positief gesprek en we verwachten in januari uitsluitsel. Hopelijk krijgen we groen licht, want de situatie nu kan soms gevaarlijk zijn. Het licht springt namelijk niet alleen op rood als er iemand te snel rijdt, maar ook als er een voetganger wil oversteken. En als een automobilist net dan door het rood rijdt, komen er ongelukken van.”

Trajectcontrole

Van Tichelt wijst er wel op dat het feit dat de camera’s niet werken geen vrijgeleide is om je niet aan de verkeersregels te houden op de Moerkantsebaan. “We voeren geregeld controles uit en er zijn al heel wat boetes uitgeschreven”, weet burgemeester Van Tichelt. “We willen niet het gevoel opwekken dat er straffeloosheid heerst.”

Ondertussen is er ook al de nodige infrastructuur geplaatst om in 2019 trajectcontrole in te voeren op de Moerkantsebaan. Die zal lopen van de grensovergang in Huybergen tot aan de dorpskern van Hoek. Trajectcontrole meet de gemiddelde snelheid tussen de twee camera’s en wanneer die hoger ligt dan de maximum toegelaten snelheid krijg je automatisch een boete. De snelheid aan de school is vastgelegd op 30 kilometer per uur.