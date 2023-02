Café-uitbater Stefaan (50) overlijdt dag na verjaardag en het Snoeppotteke in Antwerps station sluit na 40 jaar de deuren: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. “Gisteren nog een berichtje voor uwe verjaardag. En dan, ne stoemelingse trap.” Een dag nadat hij zijn vijftigste verjaardag heeft gevierd, is de uitbater van het Roeselaarse café De Vierweg Stefaan Willaert gestorven. Hij werd dood aangetroffen in zijn café op de Ardooisesteenweg, vermoedelijk na een val van de trap. Stefaan was een fervent supporter van het ter ziele gegane SV Roeselare en ook in het Antwerpse studentenleven een icoon. Uit beide steden komen geschokte reacties op zijn overlijden.

Benyamin Kucin met zijn zoon Michael voor hun woonst in de Kalverenstraat.

2. “Mijn ouders wonen hier al 23 jaar. Nooit hebben zij problemen gehad.” De familie Kucin uit de Kalverenstraat in Mechelen werd vorige week geconfronteerd met een aanslag op hun woonst en op zondag werden ze opnieuw geviseerd. Deze keer werd er met verf een vizier aangebracht op hun voordeur. Met verdenkingen die wijzen richting het drugsmilieu, wil de familie duidelijk maken dat ze onschuldig zijn. Benjamin en zoon Michael doen hun verhaal.

Leraar Patrick Durieux bij CVO Groeipunt

3. Dat lesgeven een roeping is, daar is Patrick Durieux het levende bewijs van. De 74-jarige keerde terug uit pensioen om Nederlands te geven aan anderstaligen, en daar is de directeur van de school dolblij mee. “Het is confronterend wanneer de maatschappij zegt dat je op je 65 hebt afgedaan”, zegt Patrick over zijn opmerkelijke stap.

De woning waar het drama zich afspeelde.

4. Luc Schmitz en zijn echtgenote Isabel De Kort zouden gaan scheiden. Na zes jaar huwelijk en twee kinderen. Niemand verwachtte dat Luc daar problemen mee had, waarom zou hij ook? Zijn nieuwe liefde was al een paar maanden zwanger van hem. Maar Luc kon Isabel niet loslaten. De ondertekening van de echtscheidingspapieren eindigde in een gruwelijke moord. “Isabel was een goed meisje. Haar enige probleem was dat ze onze Luc is tegengekomen.”

Deurne confettis

5. Peter Renkens (55) van de Confetti’s is overleden. Ondanks dat zijn glorieperiode al drie decennia achter ons ligt, sloeg het nieuws toch in als een bom. Zeker bij zijn boezemvriend Jurgen Van Den Brande (47). Hij was amper twaalf toen hij Peter op televisie zag schitteren. Zeven jaar geleden leerden ze elkaar kennen en werden écht vrienden. De kostuums, de hoeden, veel kostbare herinneringen liggen bij hem. “Peter wilde dat ik zijn werk verder zou zetten”, zegt een aangeslagen Jurgen.

Explosie in Fruithoflaan te Berchem.

6. De twee aanslagen van zaterdagnacht brachten dan niet veel schade toe, maar ze kunnen toch weer – meer dan waarschijnlijk – toegevoegd worden aan het lijstje gewelddelicten waarbij er een link is met het drugsmilieu. Deze keer waren het de Fruithoflaan en de Krijgslaan. Die eerste ligt (toevallig) héél dicht bij de Deken De Winterstraat waar de huizen van de familie E.H. al wel eens geviseerd werden. “Het komt nu toch wel dichtbij.” Wij gingen op reportage in de geschrokken buurt.

Vic Swerts Soudal Turnhout

7. Tijd lijkt op Vic Swerts geen vat te hebben. De eigenaar van siliconenproducent Soudal in Turnhout vierde zopas zijn 83ste verjaardag, en is niet van plan om het rustiger aan te doen. Een bedrijf leiden dat meer dan 4.000 werknemers over 75 vestigingen telt en actief is in 140 landen, blijft voor hem vooral een groot plezier. Swerts vertelt hoe hij zijn bedrijf uit de grond stampte, door crisissen loodst, en dat combineert met het gezinsleven. “Het is hier een zachte dictatuur”, zegt hij zelf. Maar dan wel een plezante.

Weekendinterview Strafpleiters Pascal Nelissen Grade

8. Zijn familienaam is een handelsmerk geworden, nadat zijn vader in 1946 het advocatenkantoor in Leuven uit de grond stampte. Pascal Nelissen Grade (63) is thuis in het autosportrecht, reisrecht én strafrecht. Hij vertelt ons over het Reuzegomproces, hoe Jordan Lukaku bij hem terechtkwam en wat het met hem doet als een cliënt iets uitstak dat één van zijn kinderen had kunnen treffen. “Je wil de beste oplossing voor je cliënt, maar je moet ook denken aan de maatschappij.”

Snoepwinkel Snoeppotteke moet na meer dan 40 jaar de deuren noodgedwongen sluiten. De nmbs gaat het pand in antwerpen centraal afbreken.

9. Eind mei sluit het Snoeppotteke in het Centraal-Station definitief de deuren. Volgens de NMBS is de kiosk op de eerste verdieping in slechte staat en moet het daardoor afgebroken worden. Uitbaatster Evelyne Bombaerts (61) uit Sint-Job ziet zo een vervroegd einde aan een levenslange droom: “Sommige klanten willen uit solidariteit een petitie starten.”

