Café De Gieterij zet zich in voor De Warmste Week Toon Verheijen

14 december 2018

16u30 2 Café De Gieterij aan de Rijkevorselweg toont vanaf volgende week dinsdag een hele week lang haar goed hart. Met verschillende activiteiten proberen ze zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ’t Dierenthuisje in Geel. Dat is een organisatie die zich bekommert over dieren die niet meer geplaatst kunnen worden.

“Zo blijven er vanaf dinsdag twee klanten van ons slapen op het terras om dagelijks de bar buiten te bemannen waar onder meer jeneverkes verkocht worden”, vertelt Patsy Van Meir van café De Gieterij. “We organiseren ook nog twee spaghettidagen en op zondag spek en eieren. Op vrijdag 21 december staat er een fakkeltocht op het programma en daarnaast hebben we ook nog de verkoop van onze verse soep, chocomelk en een grote tombola. Op zaterdag 22 december hebben we twee optredens van lokale bandjes. Op kerstavond sluiten we alle acties af.”