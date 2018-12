Buurtbewoners laten bomenkap Officierenwijk stilleggen Rechtbank verbiedt verdere kapwerken tot 26 december Toon Verheijen

11 december 2018

19u54 0 Enkele buurtbewoners uit de ‘Officierenwijk’ in Maria-ter-Heide hebben kapwerken op een perceel grond van de sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro aan de Zegelei laten stilleggen. Zeker tot 26 december mag er niet verder gedaan worden. Het protest tegen het project van zestien sociale koopwoningen sleept al jaren aan.

Buurtbewoners schrokken zich vorige week een hoedje toen er plots op het perceel grond waarover al jaren een strijd woedt over een gepland sociaal woonproject vrij bruut bomen gekapt werden. “We zijn er onmiddellijk naartoe gegaan en hebben gevraagd of ze wel een vergunning hadden”, vertellen Willy Hofmans en zijn echtgenote. “De politie was er enorm snel maar ze bleken zogezegd in orde te zijn met de vergunning. We hebben dan onmiddellijk onze raadsman gebeld. Die kreeg de dag erna gelijk van de kortgedingrechter: de werken moesten wel degelijk gestaakt worden.” De werken mogen nu voor 26 december niet hervat worden onder de dwangsom van 10.000 euro per boom. Ook buurtbewoner Rudy Gijsbrechts is verbolgen over de manier waarop de gemeente te werk is gegaan. “Ze laten de bomen kappen met het idee: het zal wel ooit in orde komen. En wat als de Raad voor Vergunningsbetwistingen ons nu eens in het gelijk stelt ? Ondertussen is er wel onherstelbare schade aangebracht aan het perceel. We vragen ons ook nog altijd af waarom het nu net daar moet. De groene long van Maria-ter-Heide. Of is dat het antwoord van de gemeente op heel de klimaatproblematiek? We laten nog wat meer bomen kappen? We hebben ook het gevoel dat een en ander niet correct is gespeeld. We hebben er ook problemen mee dat het allemaal zo snel ineens moest gebeuren. Er was ook niets afgespannen met linten . Wat als daar kinderen in het bos zouden spelen? Of wandelaars?”

Procedure

Schepen van ruimtelijke ordening Philip Cools en tevens bestuurslid van Arro wil een en ander nuanceren. “Vorig jaar in december hebben we als gemeentebestuur de omgevingsvergunning – waar ook de kapvergunning in zat – toegekend voor zestien sociale woningen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Philip Cools (N-VA). Dat was er al eentje minder dan aanvankelijk voorzien. Buurtbewoners zijn dan in beroep gegaan bij de provincie, maar die bevestigde in februari van dit jaar de omgevingsvergunning. Opnieuw gingen ze in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen met de vraag om de vergunning te schorsen of te vernietigen. Ondertussen is Arro inderdaad gestart met de werken, maar besliste de rechtbank van eerste aanleg dan weer dat er tot 26 december niet verder gedaan mag worden. Er loopt nu nog een versnelde procedure bij diezelfde raad om alsnog te schorsen.”

Subsidie

Volgens Philip Cools is de reden waarom Arro alsnog gestart is met de werken simpel. “Arro krijgt een subsidie van één miljoen euro voor het project”, aldus Cools. “Maar dan moesten de werken of het bouwklaar maken van het perceel nog wel dit jaar gestart worden. We hebben best wel begrip voor de mensen, maar toen in 2006 het ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt is dit al beslist. De voormalige militaire percelen mochten hun grootte behouden maar aan de Bredabaan en aan de Kapellei moest er een ruimte voorzien worden voor sociale woningen. Dat werd toen al vastgelegd.” Bij de Raad van State loopt overigens nog een procedure, maar dan over het wegentracé.