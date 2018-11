Buurtbewoners eisen vernietiging vergunning voor verkaveling en nieuwbouwproject Ontwikkelaar startte midden november werken Toon Verheijen

27 november 2018

10u46 0 Buurtbewoners van de Heilig Bloedstraat en achterliggende starten blijven zich kanten tegen de nieuwe verkaveling en eisen de vernietiging van de omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze overwegen dezelfde stap tegen de toekenning van een vergunning voor het woonproject De Warande.

Als de plannen van de ontwikkelaar allemaal doorgaan zoals ze momenteel gepland en vergund zijn, dan ondergaat de omgeving van de Heilig Bloedstraat-Lodewijck De Konincklaan-Achtelsestraat een grondige metamorfose. De sloophamer maakt binnenkort korte metten met de gebouwen waar vroeger een bakkerij, een kapsalon en een café waren. In de plaats komt het nieuwbouwproject De Warande, met 24 appartementen en twee handelsruimtes. Onder de appartementen zitten ook drie penthouses. Rond de Heilig Bloedsstraat en aanpalende straatjes heeft Vastgoed CW ook nog de verkaveling Zuid-Oost met de bedoeling er op termijn 110 woongelegenheden te realiseren. Maar de buurt roert zich opnieuw. De verkaveling is altijd nogal gecontesteerd geweest en buurtbewoners dreigen dan ook met nieuwe stappen. “We hebben als buurtbewoners geen problemen met de komst van de verkaveling op zich, maar wel met de afwenteling van het verkeer doorheen de verkaveling”, klinkt het bij de buurt. “Ook de intekening van het nieuwe appartementencomplex de Warande heeft nare gevolgen voor onze buurt.” Het actiecomité dat destijds ontstaan is toen de plannen meer en meer concreet werden is niet van plan stil te blijven zitten. “De ontwikkelaar laat uitschijnen dat alles in kannen en kruiken is nu de werkzaamheden al gestart zijn”, klinkt het. “Wij starten een beroepsprocedure op bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De verkaveling blijft in overtreding met het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan en de afwikkeling van het verkeer is volgens ons alles behalve veilig.”

Warande

Ook het project De Warande met twee handelspanden, 21 appartementen en drie penthouses zorgt nu ook nog eens voor beroering. Ook tegen dat project tekent de buurt bezwaar aan. “Het kruispunt Loenhoutseweg, Lodewijk de Konincklaan en de Heilig Bloedstraat is altijd al een knelpunt geweest”, zeggen de actievoerders. “Filevorming en onveilige verkeersituaties zijn er dagelijkse kost. Nu de gebouwen toch afgebroken worden, is het de ideale moment om heel het kruispunt goed onder de loep te nemen. Vanuit het stadsbestuur werd de projectontwikkelaar opgelegd om meer ruimte te voorzien aan de voorzijde van het gebouw, maar in de Heilig Bloedstraat mag de ontwikkelaar plots enkele meters afwijken van de reeds rooilijn. Hierdoor blijft er een onnatuurlijke kronkel in de straat en is het niet meer zo eenvoudig om de Heilig Bloedstraat in de toekomst in te richten voor tweerichting verkeer of wordt de aanleg van een afzonderlijk fiets- en voetpad ook heel moelijk.”

Geen trage weg

Volgens de buurtbewoners wordt er ook geen trage weg voorzien. “De ontwikkelaar gaf eerder aan dat het Project ‘de Warande’ een aanzet geeft voor een trage weg langs de Kasteelbeek, maar in het huidig plan wordt die ingenomen door een inrit van de parkeergarage voor de 24 appartementen in dit complex”, zeggen de buurtbewoners. “Ook een aansluiting met de trage weg in de nieuwe verkaveling is niet voorzien. Men kan dus onmogelijk spreken van een veilige trage wegenis naar de nieuwe verkaveling. Rond het gebied staan nog andere projecten op til. Deze ontwikkelaars zijn bereid om deze trage weg effectief aan te leggen. Daarom ook was er een negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar, maar de deputatie heeft dat niet gevolgd. Wij overwegen dus ook voor het Project ‘De Warande’ een nietigverklaring aan te vragen bij de Raad Van Vergunningsbetwistingen.”