Buurt verzet zich tegen nieuwe verkaveling met 110 woningen Bewoners overwegen ook klacht tegen nieuwbouwproject De Warande, met 24 appartementen en twee winkels Toon Verheijen

27 november 2018

10u46 0 Buurtbewoners van de Heilig Bloedstraat en omliggende straten blijven zich verzetten tegen de nieuwe verkaveling en eisen de vernietiging van de omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze overwegen dezelfde stap tegen de toekenning van een vergunning voor woonproject De Warande.

Als de ontwikkelaar zijn plannen kan uitvoeren, ondergaat de omgeving van de Heilig Bloedstraat-Lodewijck De Konincklaan-Achtelsestraat een grondige metamorfose. De voormalige bakkerij, kapsalon en café gaan binnenkort tegen de vlakte. In de plaats komt het nieuwbouwproject De Warande, met 24 appartementen en twee winkels. Rond de Heilig Bloedstraat wil Vastgoed CW nog eens 110 woningen bouwen. De verkaveling is altijd al gecontesteerd geweest en buurtbewoners dreigen dan ook met nieuwe stappen. “We hebben geen probleem met de komst van de verkaveling, maar wel met de afwenteling van het verkeer door de verkaveling”, leggen de buurtbewoners uit. Het actiecomité is niet van plan stil te blijven zitten. “De ontwikkelaar laat uitschijnen dat alles in kannen en kruiken is nu de werken al gestart zijn, maar we trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De verkaveling blijft in overtreding met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en de afwikkeling van het verkeer is volgens ons niet veilig.”

Warande

De buurt tekent meteen ook bezwaar aan tegen De Warande, met twee winkels, 21 appartementen en drie penthouses. “Het kruispunt Loenhoutseweg-Lodewijk de Konincklaan-Heilig Bloedstraat is altijd al een knelpunt geweest”, zeggen de actievoerders. “Filevorming en onveilige verkeerssituaties zijn er dagelijkse kost. Nu de gebouwen toch afgebroken worden, is het het ideale moment om het kruispunt eens onder de loep te nemen. Het stadsbestuur heeft de projectontwikkelaar verplicht meer ruimte te voorzien aan de voorkant van het gebouw, maar in de Heilig Bloedstraat mag de ontwikkelaar plots enkele meters afwijken van de rooilijn. Hierdoor blijft er een onnatuurlijke kronkel in de straat en is het niet meer eenvoudig om tweerichtingsverkeer toe te laten in de Heilig Bloedstraat. Ook de aanleg van een afzonderlijk fiets- en voetpad wordt zo moeilijk.”

Geen trage weg

Volgens de buurtbewoners is er ook geen trage weg voorzien. “De ontwikkelaar gaf eerder aan dat De Warande een aanzet geeft voor een trage weg langs de Kasteelbeek, maar in het plan wordt die ingenomen door een inrit naar de parkeergarage voor de 24 flats”, weten de buurtbewoners. “Ook een aansluiting met de trage weg in de nieuwe verkaveling is niet voorzien. Ook daarom had de provincie negatief advies gegeven, maar de deputatie heeft dat niet gevolgd. We overwegen dus ook voor De Warande een nietigverklaring aan te vragen bij de Raad Van Vergunningsbetwistingen.”