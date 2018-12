Burgemeesters Essen, Wuustwezel en Kalmthout leggen de eed af Toon Verheijen

12 december 2018

14u23 0 Burgemeesters Gaston Van Tichelt (CD&V) van Essen, Lukas Jacobs (CD&V) van Kalmthout en Dieter Wouters (CD&V) van Wuustwezel hebben woensdag de eed afgelegd als burgervader van hun gemeente.

Ze deden dat in handen van de provinciegouverneur Cathy Berx. De drie heren - die elkaar uiteraard goed kennen omdat ze ook in dezelfde politiezone zitten - dronken er ook samen een glaasje op.

Lukas Jacobs en Dieter Wouters hebben met hun partij CD&V een absolute meerderheid in respectievelijk Kalmthout en Wuustwezel. In Essen is CD&V samen met sp.a. Dieter Wouters begint aan zijn tweede legislatuur als burgemeester. Gaston Van Tichelt is aan zijn derde ambtstermijn toe. Lukas Jacobs begint al aan zijn vierde termijn als burgemeester.