Buren zijn geschokt na familiedrama in Dendermonde en gevlucht gezin na acht jaar weer herenigd met zoontje: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. Hij was onder invloed van cannabis en cocaïne, zij kon zijn drugsgebruik niet meer aanzien en zou hem er op hebben aangesproken - niet voor het eerst. Wat er volgde, die vrijdagavond in hun nieuwe flatje, was pure horror. Ismael Y. (33) ontplofte en wurgde zijn zwangere vrouw Cennet en hun zoontje (5). Zaterdagochtend - toen de drugs uitgewerkt waren - stapte hij gelaten het politiekantoor binnen. “Ik heb ze gedood”, zei hij. Wat bezielde Y.? En beseft hij stilaan wat hij heeft aangericht?

Volledig scherm Zaakvoerster Ceylam Maima (links) en verkoopster Inge bij het pronkstuk: de kroon. Daarvoor moet je wel diep in de geldbuidel tasten. © Benny Proot

2. ‘All I want for Christmas?’ Wat je ook nodig hebt: je vindt het in de grootste kerstshop van Vlaanderen. 5.000 (!) verschillende artikelen telt Christmas World in Blankenberge. “Veel klanten uit Brussel of Antwerpen komen speciaal naar hier om hun kerstspullen te kopen”, vertelt zaakvoerster Ceylam Maima (38). En daar zitten bijzondere hebbedingen tussen, waarvoor je soms duizenden euro’s neertelt. Wij gingen al eens binnenkijken.

Volledig scherm Micheline - Mieke - Hendriks werd veroordeeld tot levenslange opsluiting. Rechts: Lesley, Liza en Livia Enckels, de kinderen van slachtoffer Charley. © Vertommen/RV

3. “In de gevangenis hadden we een gesprek met haar. Het enige dat ze kwijt kon, is dat zij ook haar familie kwijt was. Ze heeft dus totáál geen schuldbesef”, zegt Livia, de dochter van de vermoorde Charley Enckels (46) uit Zonhoven. Ze, dat is Micheline Hendriks. Omdat Charley tussen haar en haar internetlief Benno Vanderwegen in de weg stond, kreeg hij in een discotheek in Bekkevoort een dodelijke giftige cocktail binnen. De kinderen van Charley blijven met tal van vragen achter.

Volledig scherm Lise Van Hecke had geen schijn van een kans na een dubbele aanrijding op de E17 in Waasmunster © pkm/rv

4. Lise Van Hecke (22) was op weg om een vriendin uit de nood te helpen, toen ze zaterdagochtend na een dubbele aanrijding op de E17 in Waasmunster met haar auto te pletter sloeg tegen de vangrail. De jonge hockeyspeelster uit Lokeren was op slag dood. “Haar dood laat een grote leegte achter”, reageren haar familie en vrienden. Een portret van een vrouw die graag leefde.

Volledig scherm Anthony Mallego zal optreden als advocaat van onder meer basketter Sébastien Bellin en stewardess Nidhi Chaphekar. Hun foto's van vlak na de aanslagen gingen de wereld rond. © Humo/Belga/Swirko

5. Piet Van Eeckhaut, Jef Vermassen... Aalst is altijd al een stad geweest van topadvocaten. Anthony Mallego (39) is goed op weg om in dat illustere rijtje bij te treden. Hij was al advocaat in 20 moordzaken en er passeren er nog weinig met een nationale impact waar Mallego geen partij verdedigt. Op het ‘proces van de eeuw’ rond de aanslagen in Brussel staat hij drie slachtoffers bij. Hij is ook de advocaat van de zonen van de vermoorde politica Ilse Uyttersprot. “Een goede advocaat in het strafrecht is niet eentje die belooft dat hij je overmorgen zal vrij krijgen.”

Volledig scherm Papa Walid, mama Amar en broertje Karim zijn dolgelukkig dat Adam eindelijk bij hen thuis in Massenhoven is geraakt © Klaas De Scheirder

6. Grote vreugde bij de familie Hamze in Massenhoven. Acht jaar na hun vlucht uit Libanon kunnen Amar (30) en Walid (33) hun zoon Adam (9) thuis in hun armen sluiten. Broertje Karim (6) heeft na lang wachten eindelijk een speelkameraad. “Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld”, glundert Amar, terwijl haar twee jongens erop los ravotten. Een reconstructie van jarenlange hoop op hereniging.

Volledig scherm Luitenant-kolonel Jan Beeldens werkt sinds 2015 voor de civiele bescherming. © rv

7. “De meeste mensen kennen ons door explosies, overstromingen en zware branden, maar 90 procent van onze taken komt niet in de pers.” Als luitenant-kolonel bij de civiele bescherming weet Jan Beeldens (37) ‘s ochtends nooit wat de rest van de dag zal brengen. Maar hij zou zijn bijzondere job voor geen geld ter wereld willen opgeven.

Volledig scherm Bewoonster Rosette Van Gils (58) heeft zich in dekens gehuld om het toch wat warm te krijgen © emz

8. Het zijn barre tijden voor de zestien bewoners van het appartementsgebouw sociale woningen langs de Borgeindstraat op wijk Deuzeld in Schoten. Zij moeten de koude dagen al twee weken doorbrengen zonder verwarming of warm water. “Ik slaap in een onesie, met dikke sokken aan en onder drie donsdekens”, getuigt een bewoonster. De Ideale Woning heeft als eigenaar reeds verschillende techniekers gestuurd, al is het probleem voorlopig niet verholpen.

