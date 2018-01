Zware geldboete voor ongeval onder invloed 20 januari 2018

Len V.D.V. werd vrijdag bij verstek veroordeeld voor een zwaar verkeersongeval in Buggenhout. Op 5 maart 2017 reed V.D.V. onder invloed van drugs twee geparkeerde voertuigen aan op Driehuizen. Daarna belandde hij ook nog met zijn wagen in een voortuin. De ravage was enorm. Politierechter Peter D'hondt gaf een sterk signaal en veroordeelde de man tot een geldboete van 8.400 euro. Bovendien moet hij zijn wagen ook 4 jaar aan de kant zetten en zal hij terug moeten slagen in alle proeven wil hij ooit nog opnieuw rijden. (KBD)