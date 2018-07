Zomerse donderdag met Da Vinci Nele Dooms

23 juli 2018

Buggenhout is deze week toe aan haar tweede Zomerse Donderdag. Het Kerkplein in het centrum wordt afgesloten en vol gezet met tafels en stoelen. Iedereen is er welkom om te genieten van muziek. Op donderdag 26 juli komt coverband Da Vinci langs. De muzikanten brengen hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Voor de drank zorgen wielerclub De Morgenstond en Sporting Opstal. De opbrengst daarvan gaat naar hun werk. Voor de Zomerse Donderdag zelf is de toegang gratis. De muziek klinkt vanaf 20 uur.