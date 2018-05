Zoektocht naar sluikstorters asbest 04 mei 2018

02u44 0

Nadat begin deze week al een sluikstort met asbestafval werd opgeruimd aan de Visgracht in Opstal, dook gisteren alweer een nieuw stort van golfplaten met asbest op. Dat bevond zich deze keer aan de Hopveldweg in Buggenhout. "De sluikstorters zijn blijkbaar goed op dreef in Buggenhout", zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman. Die kreeg een melding van het eerste sluikstort binnen via het burgermeldpunt van Vlaams Belang en verwittigde de politie om de nodige vaststellingen te doen en het stort op te ruimen. De lokale politie is ondertussen een speurtocht naar de mogelijke daders gestart. Ze zijn immers gespot door een getuige. Die speelde de nummerplaat en het type wagen, een zwarte Volkswagen Polo, door aan de politie. "Wat mij betreft, mogen ze de daders trakteren op een niet mis te verstane boete", zegt Creyelman. "In amper enkele dagen tijd is er een tweede sluikstort van asbestplaten. Gelukkig werden deze keer de sluikstorters vanop afstand gezien door een wandelaar. Hopelijk kunnen de daders gevat worden." (DND)