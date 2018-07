Zoektocht naar schatkisten 11 juli 2018

Iedereen in Buggenhout kan deze zomer weer op zoek naar de schatten van vlieg. Dat is een leuke fietszoektocht voor het hele gezin. Vlieg heeft vijf schatkistjes verborgen doorheen de hele gemeente. Iedereen kan op tocht om de kistjes te vinden en de opdrachtjes ter plaatse op te lossen. Wie de vijf opdrachtjes tot een goed einde brengt, mag een cadeautje komen grabbelen in bibliotheek, in het Administratief en Cultureel Centrum aan de Nieuwstraat. De zoektocht loopt tot 31 augustus. Deelnameformulieren met wegbeschrijving zijn te vinden in de bibliotheek, bij de dienst toerisme en bij de jeugddienst van Buggenhout. (DND)