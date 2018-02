Zijstraat wordt Hoogbos 13 februari 2018

De zijstraat van de Varentstraat, de toegang tot de nieuwe verkaveling Pennekens, in Opstal, zal Hoogbos heten. De gemeenteraad keurde deze straatnaam definitief goed. Heemkring Ter Palen adviseerde de gemeente bij de naamkeuze. De realisatie van Pennekens is momenteel volop bezig. Er komen 21 sociale kavels en de bouw van 29 appartementen. De site Pennekes bevindt zich tussen de Varentstraat en de Blauwselstraat in Opstal. (DND)