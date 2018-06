Zesdejaars De Pupil nemen afscheid met musical 09 juni 2018

02u43 0

Een dertigtal leerlingen van het zesde leerjaar van gemeenteschool De Pupil van Opdorp nemen afscheid van hun lagere schooltijd op een bijzondere manier.





Samen brengen ze een musical op de planken. Gisteren vond de eerste voorstelling plaats in Zaal Madelon. Vandaag en volgend weekend volgen nog drie shows. Leerkracht Kurt Vermeiren had de leiding over de musical in handen. "Bedoeling is hen nog een keer echt te laten schitteren, voor ze straks hun eerste stappen in de middelbare school zetten", zegt hij. "Er zijn heel wat repetities geweest en de kinderen maken er echt een pareltje van." De leerlingen brachten de musical 'Een Hard Bestaan' op het podium en oogstten daarmee flink wat applaus. (DND)