Zelf T-shirts bedrukken tijdens kinderfeestjes Geert De Rycke

27 december 2018

11u02 0

Tania Van Haver organiseert bijzondere kinderfeestje. Tijdens het feest kunnen kinderen zelf een leuke T-shirt maken.

“Ik breng steeds zes themamappen mee naar feestjes: unicorn, cupcake, ijsje model, zeemeermin en robot. Daar ging ik thuis al mee aan de slag: de vormpjes werden digitaal getekend en uitgesneden. Een hoop werk nog voordat het feestje begint. Maar erg fijn om te doen en heel fijn om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn”, zegt Tania Van Haver Inkie.be. “Kinderen kunnen tijdens het feestje zelf hun T-shirt samenstellen aan de hand van de figuren en tekst. Ik werk ze dan af.”

Tania is eigenlijk voltijds leerkracht en geeft multimedia. “Mijn passie in grafisch ontwerpen komen zowel tijdens mijn hoofdberoep als bij mijn bijberoep aan bod”, zegt Tania. Met haar workshops ‘leuke T-shirts maken’ wil ze iedereen de kans geven om te ontdekken hoe fijn het is.

Info: Inkie.be.