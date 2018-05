Zelf fiets leren herstellen 26 mei 2018

De bibliotheek van Buggenhout organiseert op zondag 27 mei de 'Fietskeuken'. Wie zelf wil leren hoe zijn fiets te herstellen, kan hier terecht. De workshop begint om 10 uur en duurt tot 12 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in de bibliotheek van Opdorp, in het oud gemeentehuis aan de Dries. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91. (DND)