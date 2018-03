Woonsite Hortensia klaar voor eerste huurders 20 maart 2018

02u56 0 Buggenhout De sociale woonsite Hortensia, aan de Vitsstraat in Buggenhout, is klaar. De eerste huurders kunnen er hun intrek nemen.

Het wooncomplex Hortensia is opgetrokken op de plaats waar vroeger restaurant 't Servaeshof gevestigd was. Ernaast stond de woning van dame Hortensia. "Ook dat perceel werd bij het woonproject betrokken en daaraan heeft het zijn naam te danken", zegt Carine Verhelst, directeur van sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn.





Volkswelzijn verwierf de grond al in 2006. Op een site van 3.000 vierkante meter groot zijn nu dertien appartementen opgetrokken. Zeven ervan zijn uitgerust met twee slaapkamers, zes andere wooneenheden beschikken over drie slaapkamers.





Inhaalbeweging

"We hebben met Hortensia een kleurrijk project, met oog voor ecologie en duurzaamheid", zegt Verhelst. Het woonproject kostte in totaal 1,6 miljoen euro. Hiermee heeft Buggenhout er weer extra sociale woningen bij. "Een inhaaloperatie, die in Buggenhout dringend nodig was op dat vlak, is volop bezig", zegt Verhelst. "Dat is ook te danken aan burgemeester Tom Van Herreweghe, die zich de voorbije jaren erg inzette om overal beschikbare gronden voor sociale woningbouw te vinden. Hierdoor zal Buggenhout de opgelegde normen en aantal van sociale woningen halen." (DND)