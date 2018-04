Wobbelturnen met Gezinsbond 21 april 2018

03u02 0

De Gezinsbond van Buggenhout organiseert op zaterdag 21 april een sessie 'wobbelturnen'. Dat is een mix van op yoga gebaseerde oefeningen, turnoefeningen en relaxatie op en rond een wobbelboard. Het maakt actieve kinderen rustiger en rustigere kinderen worden motorisch uitgedaagd om actiever te zijn. Kinderen tussen twee en vier jaar kunnen deelnemen met mama of papa van 9.30 tot 10 uur of van 10.15 tot 10.45 uur. Voor kinderen van vier tot acht jaar zijn er sessies om 11 en 12.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Kleuterschool van Opdorp, aan de Vekenstraat. Deelnemen kost 7 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen:





gezinsbond.buggenhout@





outlook.be. (DND)