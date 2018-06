WK-sfeer bij dagopvang CADO 29 juni 2018

CADO, de dagopvang voor bejaarden, kleurde gisteren zwart, geel en rood. De senioren waren er helemaal in de ban van het WK Voetbal en toonden zich grote supporters van de Rode Duivels. "Landelijke Thuiszorg zorgt met CADO dagelijks voor opvang voor zorgbehoevenden en biedt een aangenaam tijdverdrijf aan", zegt Sara Janssens. "Voor hun mantelzorgers is dit een welgekomen adempauze. Ontbijten, koffiekletsen, de afwas doen, de krant lezen, 's middags koken, kaarten of boodschappen doen hoort er allemaal bij. Nu ging alle aandacht naar het voetbal." De aanwezigen zorgden voor zelfgemaakte decoratie in Belgische driekleur, bakten duivelcakjes en speelden tafelvoetbal. Voor het middagmaal stond er typisch Belgische kost op het menu. (DND)