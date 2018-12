Winterhappening ter nagedachtenis van ‘Ons Mie’ Opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek tegen kanker Nele Dooms

19 december 2018

13u55 0 Buggenhout “Ons Mie”, zoals ze in zovele Opstalse harten gekend is, krijgt haar eigen Winterhappening. De vrouw overleed in mei dit jaar aan de gevolgen van een hersentumor. Weduwe Lien De Wilde en haar vriendinnen beslisten om de herinneringen aan Mieke Mertens levend te houden. “Voor haar zamelen we geld in voor kankeronderzoek”, klinkt het.

Mieke Mertens kreeg in 2012 te horen dat ze een hersentumor had. Zes jaar later, op 2 mei 2018, verloor ze de strijd tegen de vreselijke ziekte. Ze was vooral in chiromiddens erg graag gezien, eerst als lid, later als Volwassen Begeleider en uiteindelijk als kookmama op kamp. “We zijn twaalf jaar samen geweest”, vertelt Lien. “In november 2017 stapten we in het huwelijksbootje. Ik ben blij dat we nog elkaars vrouw kunnen worden zijn, maar lang heeft ons huwelijksgeluk dus niet geduurd. Een dik halfjaar later overleed Mie. Ze heeft altijd gevochten tegen de ziekte, maar het was een ongelijke strijd. Vooral het laatste jaar werd het altijd maar erger. Haar dood heeft veel mensen getroffen. Iedereen die haar ontmoette werd geraakt door haar gulle lach, oprechte warmte en onuitputtelijk engagement. Zo veroverde ze een plek in heel wat harten.”

Belofte

“Ikzelf en vriendinnen beloofden Mieke nog dat we samen iets zouden doen voor Kom op tegen Kanker als zij er niet meer zou zijn”, vertelt Lien. “Daar maken we nu effectief werk van. We stelden een team samen om deel te nemen aan de 100 kilometer-run ten voordele van wetenschappelijk onderzoek rond kanker. Mieke was echter zo graag gezien in Opstal dat dit initiatief maar blijft groeien. Ook haar broer richtte ondertussen een team op en een nicht nog een derde ploeg. Bovendien komen er ook steeds meer cheques en giften voor het goede doel binnen, ter nagedachtenis van Mie. Dat is totaal onverwacht, maar echt enorm hartverwarmend.”

Tijdens het Hemelvaartweekend fietst Ilse Achtergael ook nog eens de vierdaagse fietstocht ‘1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. Daar is een startgeld van 5.000 euro voor nodig. Het startgeld voor de 100 kilometer-run bedraagt 7.500 euro. De vriendinnen, verenigd in ‘Run&Ride for Mie’, organiseerden onder andere al een carwash en verkoop van koekjes en shoppingtassen om die bedragen bij elkaar te krijgen. Op zaterdag 22 december volgt een Winterhappening.

Trouwdatum

Die datum is niet toevallig gekozen. “Onze trouwfeest vond plaats op 22 december”, vertelt Lien. “Dat is dus een speciale datum. We bouwden ons feest toen op in de sfeer van een gezellige kerstmarkt. Dat doen we nu nog eens over, maar met nog allerlei extra’s. Het moet vooral een heel mooie avond worden ter nagedachtenis aan onze Mie. En hopelijk levert het ons nog een mooi bedrag voor het goede doel op.”

De Merry X-Mie Winterhappening vindt plaats in en rond parochiaal centrum Torenhof, aan de Putweg in Opstal. Iedereen is er vanaf 16 uur welkom op een wintermarkt met kraampjes vol leuke hebbedingetjes en originele geschenken. Er zijn ook eet- en drankstandjes. Kinderen kunnen zich laten grimeren en de Kerstman komt op bezoek. Er vindt een veiling plaats met kunstwerken voor het goede doel. Om 14 uur vindt eerst een winterpetanquetornooi plaats, met spelers van opeenvolgende generaties uit eenzelfde familie. Hieraan deelnemen is gratis en inschrijven kan via marc.fongen@gmail.com. Om 20 uur wordt in de zaal zelf de winterbar geopend, met live-muziek van Armadillo. Iedereen is welkom.