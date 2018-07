Winnaars actie Koop Lokaal beloond 06 juli 2018

02u28 0

Vier handelaars uit Buggenhout zijn beloond als winnaars bij hun deelname aan de affiche-actie 'Koop Lokaal' van Vlaams Belang. De actie ter promotie van de zelfstandigen en ondernemers was een groot succes. "We wilden de inwoners aanzetten om lokaal te winkelen en handelaars stimuleren Buggenhout te promoten als winkelvriendelijke gemeente", zegt Steven Creyelman. "Deelnemers moesten een affiche voor het raam hangen. We kregen heel veel reacties." Hoofwinnaar Jolien kreeg 100 euro. Andere winnaars waren Annemie, Naomi, Natasha. Zij mochten met Albert Van Nuffel, Joris Verhaegen en Steven Creyelman gaan winkelen bij onder andere Slagerij Saerens, Delhaize en Okay.





(DND)