Wielerwedstrijd zorgt voor parkeerverbod Nele Dooms

12 april 2019

14u16 1

Een wielerwedstrijd die op zaterdag 13 april plaatsvindt, brengt dit weekend een aantal extra verkeersmaatregelen in Buggenhout met zich mee. Start en finish zijn voorzien aan de Vierhuizen in Buggenhout. De renners koersen door de Schoolstraat, Hanenstraat, Krapstraat, Visgracht, Kuipstraat, Molenstraat, Terhoevenstraat, Brandstraat, Beukenstraat, Koude Haard en Stationsstraat. Over het hele parcours geldt een parkeerverbod op zaterdag van 10 tot 19 uur. In enkele straten wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd, telkens in dezelfde richting dan de renners koersen. Het gaat om de Vierhuizen, de Hanenstraat tussen Schoolstraat en Hoge Linde, de Visgracht, de Kuipstraat, de Korte Dreef en Koudehaard.

Meer over Vierhuizen

Kuipstraat

Visgracht

Buggenhout

Hanenstraat

Schoolstraat

sport

wielersport