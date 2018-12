Wereldlichtjes aan Patattenmolen Nele Dooms

07 december 2018

Ook in Buggenhout zal Wereldlichtjesdag niet onopgemerkt voorbijgaan. De Buggenhoutse Silke Raes nam initiatief om de herdenking met kaarsjes te organiseren en krijgt daarvoor steun van het gemeentebestuur. Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Dan steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. “Jong of oud, hier of ver weg, recent of lang geleden: de lichtjes tonen dat zij niet vergeten zijn en ook hun rouwende families niet”, klinkt het. “De wereld wordt zo even letterlijk wat warmer en lichter voor hen die dit verlies moeten dragen.” Iedereen is welkom op de herdenking. Die begint vanaf 18 uur. De kaarsjes gaan branden op de site Patattenmolen, aan de Krapstraat in Buggenhout. Info: silkeraes@hotmail.com.