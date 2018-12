Welzijnsraad bundelt knelpunten rond verkeersveiligheid Nele Dooms

21 december 2018

11u09 0 Buggenhout De Welzijnsraad van Buggenhout heeft een prioriteitenlijst met knelpunten in het verkeer voor zwakke weggebruikers klaar. Vrijwilligers stelden daarvoor een inventaris op. Vooral de Kasteelstraat, nochtans nog niet zo lang geleden heraangelegd, en de Hanenstraat blijken een probleem. “We hopen dat de problemen zo snel mogelijk worden aangepakt”, klinkt het.

De Buggenhoutse Welzijnsraad lanceerde een tijdje geleden een oproep naar de bevolking om locaties te melden waar fietsers en voetgangers onveilig door het verkeer moeten. “In één maand tijd bezorgden inwoners ons meer dan veertig bezorgdheden over de verkeersonveiligheid voor zwakke weggebruikers,” zegt voorzitter Ward Vranken. “Vaak kwamen die al meteen samen met voorstellen om het probleem op te lossen. Onze leden van de Welzijnsraad bespraken al deze knelpunten en rangschikten ze volgens prioriteit. Het resultaat is een uitgebreide lijst met knelpunten en eventuele oplossingen.”

Opvallend in de lijst: met stip op 1 staat de Kasteelstraat, die recent nog maar vernieuwd werd. “De versmalling van de weg richting centrum is niet enkel onhandig voor automobilisten, het is ook levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers”, zegt Vranken. “Aan de kant van het centrum, stopt het fietspad plots en parkeren auto’s op het voetpad. Er is geen doorgang meer voor buggy’s of rolstoelen. Bloempotten zorgen ervoor dat het voetpad te smal wordt. Ter hoogte van het Texaco-tankstations vlak voor het bos, ligt de verkeersheuvel er dan weer erbarmelijk slecht bij. Er rijdt ook te veel zwaar vervoer door de Kasteelstraat.”

Ook in de Hanenstraat blijken zich verschillende knelpunten voor te doen. “Deze straat blinkt uit in een gebrek aan fietspaden en voetpaden aan de kant van het centrum”, klinkt het. “Nochtans passeren heel wat zwakke weggebruikers door deze straat. De gemeente mag niet langer toelaten dat er dicht aan de straatzijde wordt gebouwd. In de plaats kunnen dan bredere voet- en fietspaden aangelegd worden. We pleiten ook voor een uitbreiding van de zone 30 tot na de twee S-bochten.”

In de top vijf van knelpunten is ook het kruispunt van de Vitsstraat met de Beekstraat opgenomen. “Fietsers worden er gewoon van de weg geduwd door auto’s”, klinkt het. De Kapelbaan verkeert dan weer in zeer slechte staat. “Een nieuwe toplaag in de Kapelbaan en eventueel een randparking zijn hier aangewezen. Hetzelfde kan trouwens ook gesteld worden voor de Schommeldreef”, zegt Vranken. “Volgens ons kan het bos langs de Kapelbaan toegankelijker gemaakt worden voor trage weggebruikers en rolstoelgebruikers.”

Ook de Vekenstraat, waar de kleuterschool van Opdorp zich bevindt, is voor velen een doorn in het oog. “Niet alleen liggen de kasseien links en rechts van de betonstrook slecht, ook de recent verplaatste oversteekplaats is nog niet ideaal. De borduurs ter hoogte van het zebrapad werden immers niet verlaagd”, klinkt het. “Voor kleuters zijn die wel erg hoog.We pleiten voor zacht hellende boordstenen of een verkeersplateau voor het zebrapad.”

De Welzijnsraad zal de prioriteitenlijst overmaken aan het nieuwe Buggenhoutse gemeentebestuur. Wie nog knelpunten weet, kan die overmaken via welzijnsraad@buggenhout.be of de meldingspagina op de website van de gemeente www.buggenhout.be/meldingen.