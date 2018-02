Wel parkeren in Kloosterstraat 13 februari 2018

Het gemeentebestuur van Buggenhout heft het parkeerverbod in de Kloosterstraat op. Aan de rechterzijde van deze straat gold tot nu toe altijd een verbod om te parkeren. "Maar dit werd eigenlijk niet gerespecteerd", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA). "Feit is dat die geparkeerde wagens daar eigenlijk niet in de weg staan. Daarom leek het ons beter de toestand te regulariseren en het parkeerverbod op te heffen." De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed. (DND)