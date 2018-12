Wel parkeren in deel Stationsstraat Nele Dooms

15 december 2018

17u57 0

In een deel van de Stationsstraat in Buggenhout zal wel geparkeerd mogen worden. De gemeenteraad van Buggenhout heeft daarvoor een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. Recent werd in de Stationsstraat een parkeerverbod ingevoerd omdat de weg te smal is. Bewoners gaven echter aan dat ze daardoor zelf in problemen kwamen om hun auto’s kwijt te geraken. “Om aan die verzuchtingen tegemoet te komen, zullen we in een deel van de straat toch parkeren toelaten”, zegt schepen van mobiliteit Wim Mommaers (N-VA). “Het parkeerverbod zal niet gelden waar de straat wel wat breder is, ter hoogte van het flatgebouw. Daar is genoeg ruimte voor zeven parkeerplaatsen. Wat verderop aan het kapelletje kunnen er nog eens vier parkeerplaatsen gecreëerd worden.”