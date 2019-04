Wel audio, geen livestream voor gemeenteraad Nele Dooms

04 april 2019

18u25 1 Buggenhout Er komt geen livestreaming van de gemeenteraad in Buggenhout. Oppositiepartij Vlaams Belang had daar tijdens de jongste zitting om gevraagd. Er wordt wel geïnvesteerd in een audio-systeem.

“Hoewel de Buggenhoutse gemeenteraad doorgaans op een goede belangstelling vanop de publieksbanken kan rekenen, is het nooit slecht om nog meer mensen te betrekken bij de debatten”, meent oppositieraadslid Steven Creyelman (VB). “We zouden daarvoor de vergaderingen rechtstreeks kunnen uitzenden, zogenaamd livestreamen. Dit kan volgens ons verwezenlijkt worden met een beperkt prijskaartje van zo’n 3.000 euro.”

Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) is niet geneigd op het voorstel in te gaan. “We investeren wel in audio, zodat alle raadsleden tijdens de debatten goed verstaanbaar zullen zijn”, zegt hij. “Voorts hebben we liever publiek in de zaal in plaats van een livestream.”