Wekelijkse breinamiddag in bib brengt mensen samen Geert De Rycke

31 december 2018

Het project ‘Tussen Babbel en Brei’ van de Buggenhoutse bib is zo’n succes dat er nu wekelijks verzamelen geblazen wordt.

“Eerder dit jaar gingen we van start met ‘Tussen Babbel en Brei’. Het werd een nieuwe activiteit binnen onze bibliotheekwerking met als doel: mensen samen laten breien. Het is niet meteen het breien dat centraal staat, wel mensen samenbrengen. De bibliotheek moet op die manier een ontmoetingsruimte worden”, zegt Daniëlle Kamers van de Buggenhoutse bib.

‘Tussen Babbel en Brei’ werd om de twee weken georganiseerd op woensdagnamiddag. “Maar het werd zo’n groot succes dat de bijeenkomst intussen elke week doorgaat.” Iedereen is welkom, ook mensen die niet kunnen breien zijn welkom om mee te kletsen. ‘Tussen Babbel en Brei’ gaat elke woensdagnamiddag door van 14 tot 17 uur in de bibliotheek, Nieuwstraat 2 in Buggenhout.