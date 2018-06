Wegmarkering voor kruispunt Leemputten 09 juni 2018

02u46 0

Het kruispunt van Leemputten met de Kasteelstraat krijgt een gekleurde wegmarkering. Dat heeft schepen van Openbare Werken Geert Hermans (NCD) bevestigd tijdens de jongste gemeenteraad. Het was oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) die wees op het ontbreken van de al eerder beloofde coating. "Bij de heraanleg van de Kasteelstraat ontstond een verkeersonveilige situatie ter hoogte van het kruispunt met Leemputten, omdat deze zijstraat voorrang had", zegt die. "Daarom werd de voorrangsregeling hier aangepast, met de Kasteelstraat als voorangsbaan. Meteen werd toen ook afgesproken om hierover de nodige signalisatie aan te brengen en voor een opvallende coating van het wegdek te zorgen. De verkeersborden werden ondertussen voorzien, maar de coating laat nog steeds op zich wachten." Volgens schepen Hermans betreft het 'een vergetelheid'. "Momenteel is een aannemer bezig om overal in de gemeente coatings waar nodig aan te brengen of te vernieuwen", zegt hij. "We zullen Leemputten nog extra toevoegen aan zijn lijst van aan te brengen wegmarkeringen." (DND)