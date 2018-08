Wateronderbreking in Buggenhout en Opdorp Koen Baten

22 augustus 2018

In Buggenhout en Opdorp zitten tal van straten op dit moment zonder water. De oorzaak is een breuk in de waterleiding in de Diepmeerstraat. Het probleem ontstond rond 13.15 uur. Watermaatschappij Farys is op dit moment ter plaatse om de breuk in de waterleiding te herstellen. Verwacht wordt dat de problemen tegen vanavond zullen opgelost worden. Farys raad aan om momenteel alle kranen dicht te laten en enkele toestellen op het waternet aangesloten, zoals de vaatwasser, tijdelijk uit te schakelen.