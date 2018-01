Wandeling door wachtbekken 02u40 0

Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch en de Buggenhoutse milieuraad organiseren op zondag 21 januari een wandeling door het wachtbekken "Heistergem-Heizijde. Dat is het grootste wachtbekken in deze regio. Het is ruim 17 hectare groot, met een waterbergingscapaciteit van 126.000 kubieke meter. Door een samenwerkingsovereenkomst tussen Buggenhout, Lebbeke, Opwijk en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) werd het wachtbekken meer ecologisch ingericht. In eerste instantie doet het wachtbekken dienst om overtollig regenwater op te vangen en zo overstromingen te voorkomen. Maar het bestaat ook uit verruigd grasland, populierenbos, rietvegetatie, natuurlijke poelen en wilgen. Het is een zeer gevarieerd gebied. Er grazen ook schapen. Een wandelpad leidt langs een vogelkijkwand met uitzicht op een poel. Er staan ook infopanelen met een beknopte uitleg over het gebied. De winterwandeling start om 14 uur. De deelnemers verzamelen aan het station van Heizijde, in Lebbeke. Gidsen van dienst zijn Martine De Bruyn en Gustaaf Van Gucht. Goede stapschoenen of laarzen zijn aanbevolen. Deelnemen is gratis. Info: gustaaf.vangucht@telenet.be of 0479/67.95.54. (DND)