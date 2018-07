Wandelen, fietsen en kubben met Okra 05 juli 2018

Naar aanleiding van de kermisweek in Opdorp pakt seniorenvereniging Okra Opdorp uit met een actieve dag. Vandaag, donderdag 5 juli, vindt er een begeleide wandeltocht langs het Keisdrupperspad plaats. De wandeling is acht kilometer lang en duurt ongeveer twee uur. De start is voorzien om 10.30 uur. Wie wil, kan ook een begeleide fietstocht door Opdorp en Opstal maken van ongeveer anderhalf uur. Die begint om 13.30 uur. Okra organiseert in de namiddag ook een regionaal KUBB-tornooi en vanaf 14 uur kan er gedanst worden. Geïnteresseerden verzamelen aan de feesttent op de Dries. Voor leden van Okra zijn de activiteiten gratis. Niet-leden betalen 1 euro. Iedereen is welkom. Info: 0486/43.96.61. (DND)