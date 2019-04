Wallabieke toont verzorgingsproducten bij Alegra Nele Dooms

08 april 2019

Onder het motto “kruisbestuiving van het hoogste niveau” nestelt Wallebieke, het project van de Buggenhoutse imker Bart Callaert, zich aanstaande zaterdag 13 april in kledingwinkel Alegra in Buggenhout. Met “Alegra meets Wallabieke” krijgen geïnteresseerden de kans om kennis te maken met Natural Bee’auty, de lijn verzorgingsproducten van Wallabieke. Callaert mikt met Wallabieke op ambachtelijke producten met echte imkerhoning en met Belgische honing en andere imkerproducten met propolis, bijenwas en stuifmeel. “ Bijenproducten hebben heel wat voordelen voor onze gezondheid en zijn perfect voor een natuurlijke, zachte lichaamsverzorging”, zegt Callaert. “In onze producten vind je enkel de beste en meest natuurlijke bestanddelen. Agressieve bestanddelen die vaak ongewenste effecten kunnen geven, zijn er niet. We laten de natuur zijn werk doen.” Wie de producten wil uittesten kan zaterdag tussen 14 en 16.30 uur terecht bij Alegra Fashion, in de Kerkstraat in Buggenhout.