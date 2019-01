Waardebonnen voor winnaars tuinwedstrijd Nele Dooms

08 januari 2019

Het gemeentebestuur maakte de winnaars van de wedstrijd “Meer natuur in je tuin” bekend. “Het initiatief heeft als doel de biodiversiteit en bij-vriendelijke tuinen te promoten in onze gemeente”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Inwoners kunnen deelnemen met hun voor- of achtertuin, gevel en terras of groentetuin. In de zomermaanden gaat een jury op pad om alles te beoordelen en de winnaars te selecteren. Die krijgen een waardebon.” In totaal namen 25 Buggenhoutenaren deel aan de wedstrijd. In de categorie “Gevel en terras” won Charles Stommels Charles de eerste prijs. Winnaar bij de achtertuinen was de familie Keppens-Joos en bij de voortuinen de familie De Bus-Emmerechts. De beste groentetuin blek van Robert Pelemans. En in de categorie Erfbeplanting, voor het onderhoud van openbaar groen, was Oscar Aelbrecht de verdienstelijke winnaar.