Vzw Eindelijk zet vrijwilligers in de bloemetjes 10 april 2018

De vzw Eindelijk uit Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en aan het Klaverveld een therapeutisch dagcentrum heeft, huldigde zijn vrijwilligers. Meer dan 100 personen zetten zich in voor de organisatie. "Zonder enige vergoeding en uit vrije wil kunnen wij op hen rekenen", zegt directeur Bea Van den Broeck. "Ze steken een handje toe bij het werken met de cliënten, zoals fietstochtjes, een gezelschapsspel, een vreemde taal leren, samen iets lezen, koken of creatief bezig zijn. Anderen bieden logistieke ondersteuning bij infrastructurele werken of helpen bij het werven van fondsen, enzovoort. De meerwaarde van zoveel helpende handen is enorm."





(DND)