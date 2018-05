Vrouw (54) riskeert celstraf na oplichting 91-jarige 09 mei 2018

Een 54-jarige vrouw uit Buggenhout riskeert een jaar cel en 1.600 euro boete voor de oplichting van een 91-jarige vrouw. Als vertrouwenspersoon ging ze ervandoor met 30.000 euro. De bejaarde vrouw stierf nog voor het proces. "Van verdriet", klonk het.





15 jaar kenden ze elkaar en nooit was er sprake van enig wantrouwen. Tot in 2017 werden nagekeken. Van de 38.000 euro bleef nog maar 8.000 over. De 54-jarige vrouw bekende. "Eerst stond de beklaagde in voor de pedicure, nadien kreeg ze de bankkaart en pincode om boodschappen te doen, maar met de kaart werd ook een trouwkleed gekocht net als tal van luxeproducten", zei de openbare aanklager. Ze liet ook een ingreep aan haar tanden doen. "Een broodnodige operatie na kanker, waarvoor ze zelf het geld niet had", repliceerde de verdediging. Het geld was bestemd om bij te leggen voor het rusthuis. Net daarom tilde het parket zwaar aan de feiten. De verdediging vraagt een straf met uitstel. Vonnis op 4 juni.





(TVDZM)