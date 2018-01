Vrijwilligers zetten zich in voor kerstmaaltijd alleenstaanden 02u27 0 Foto Geert De Rycke

Tal van vrijwilligers hebben zich voor Kerstavond ingezet voor alleenstaanden en minder mobiele mensen een leuk kerstmaal te bezorgen.





VZW Samen organiseerde al voor de 15de keer hun kerstfeest in Buggenhout. Ook Peleman Magda (73), zelf een alleenstaande vrouw, was er al voor de vijftiende keer bij om te komen eten, en dat wou de organisatie toch even in de schijnwerpers plaatsen. "Van in het begin was ik er bij en ik voelde mij hier meteen bijzonder goed ontvangen. Het is heel leuk om hier met iedereen te kunnen praten en even niet alleen te zijn", aldus Magda.





(KBD)