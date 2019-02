Vrijwilligers rusthuis Herfstdroom in de bloemetjes Nele Dooms

De Animatiedienst van het OCMW-rusthuis Herfstdroom van Buggenhout maakte dinsdag tijd om de vrijwilligers die dagelijks in het woonzorgcentrum in de bres springen in de bloemetjes te zetten. Allemaal waren ze uitgenodigd in de polyvalente zaal van het rusthuis aan de Groenlaan voor een bedanking. Aanleiding is de Week van de Vrijwilliger die momenteel loopt. “We zijn al deze vrijwilligers erg dankbaar. We hebben echt veel aan hun inspanningen voor bewoners en personeel”, zegt Ilse van de Animatiedienst. “Daarom vonden we het nuttig hen eens in de kijker te zetten.” De vrijwilligers kregen een receptie en een feestmaaltijd aangeboden, met muzikale animatie.