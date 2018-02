Vrijwilligers maken alles klaar voor paddentrek 06 februari 2018

Leden van Natuurpunt, de Milieuraad van Buggenhout en enkele vrijwilligers hebben alles in gereedheid gebracht voor de jaarlijkse paddentrek in Opdorp. Langs de Damstraat in Opdorp plaatsen ze ettelijke meters afsluiting aan beide kanten van de weg. Dat moet voorkomen dat padden, kikkers en salamanders die naar de poel op het kasteeldomein trekken om zich voort te planten in het voorjaar, de weg op geraken en dood gereden worden. "Langs de afsluiting zitten emmers in de grond, waar de diertjes invallen voor ze de straat op kunnen", legt Luc Verhelst uit. "Vrijwilligers controleren elke dag de emmers en zetten de diertjes die er in gevallen zijn, dan manueel de weg over. Zo geraken ze veilig aan de poel. Door het huidige koude weer en de kille nachten, ligt de paddentrek momenteel even stil. Maar eens het weer warmer wordt, zal de trek volop losbarsten en kunnen we honderden diertjes redden." De vrijwilligers nemen dit initiatief nu al zo een zeven jaar op rij. "We verwelkomen overigens graag extra helpende handen", zegt Verhelst. "De controle van de emmers moet minstens twee keer per dag gebeuren en daar is toch wat volk voor nodig." Info: 0478/07.39.79 of verhelstluc@gmail.com. (DND)