Vrieshuis Vanden Avenne mag uitbreiden ondanks protest: “Gemeente zal waakzaam blijven” Nele Dooms

19 maart 2019

11u50 0 Buggenhout “Het gemeentebestuur zal erg waakzaam blijven om de belangen van Buggenhout en omwonenden te bewaren”. Dat benadrukt schepen Geert Hermans (CD&V) nu het duidelijk is dat Vrieshuis Vanden Avenne, aan de Hanenstraat in Buggenhout, mag uitbreiden. Daarvoor is een planologisch attest afgeleverd. Daardoor moet op korte termijn een Gewestelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden om de uitbreiding mogelijk te maken.

Oppositieraadslid Hilde Bruggeman (Open Vld) bracht het dossier tijdens de jongste gemeenteraad ter sprake. Rond Vrieshuis Vanden Avenne, gespecialiseerd in opslag van producten die voor lange tijd in koel- en vriescellen bewaard moeten blijven, is al heel wat te doen geweest. Het bedrijf, actief sinds 1977, probeert al jaren een fiat voor een uitbreiding te krijgen. Omwonenden protesteerden daar tegen, omdat ze geluids- en verkeersoverlast vrezen en meer onveiligheid. Ook het schepencollege bracht steevast negatief advies uit, net als de provincie.

Agrarisch gebied

“Maar de minister verleende toch een planologisch attest, en dus toestemming voor de uitbreiding”, zegt Bruggeman. “Daardoor moet nu een GRUP opgesteld worden. De uitbreiding situeert zich in agrarisch gebied en daarvoor is een bestemmingswijziging nodig. Een planteam moet het GRUP begeleiden, maar het schepencollege koos ervoor daar niemand in af te vaardigen. Als we nog impact willen hebben op dit planningsproces, moeten we mee aan tafel zitten! Dan kunnen we zorgen voor randvoorwaarden ten gunste van de omwonenden op vlak van milieu en mobiliteit en de overlast aankaarten.”

Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) wil herbekijken om alsnog aan te sluiten bij het planteam. Schepen Geert Hermans (CD&V) benadrukt dat de gemeente de bezorgde buurtbewoners niet in de kou zal laten staan. “We zijn zelf voor een voldongen feit gezet wat de uitbreiding betreft, daar kunnen we niets aan veranderen”, zegt hij. “Maar we gaan er wel het beste van proberen maken en zullen dus extra waakzaam zijn om de belangen van Buggenhout te vrijwaren.”

Vanden Avenne plant een uitbreiding van dik 9.000 vierkante meter in een eerste fase, voor de bouw van nieuwe koelruimtes voor opslag van diepvriesproducten en een nieuwe machinekamer. Daar horen ook nieuwe laad- en loskades bij, een blusvijver en verschillende aanpassingswerken. In een tweede fase zou er nog eens 6.000 vierkante meter bijkomen, voor nieuwe vrieshuizen.