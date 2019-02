Vriendschap centraal tijdens jeugdboekenmaand Nele Dooms

27 februari 2019

De bibliotheek van Buggenhout laat de Jeugdboekenmaand niet onopgemerkt voorbij gaan. Op zaterdag 2 maart vindt het startschot plaats. Iedereen is dan welkom in de bib voor een “vriendendag”. Wie tussen 9.30 en 12.30 uur samen met een vriend of vriendin langskomt, kan deelnemen aan het “bibster-spel”, een coole hennatatoeage laten zetten en een vriendschapsbandje maken. Ook de rest van de maand staan nog verschillende activiteiten op het programma. Op zaterdag 23 maart komt jeugdauteur Do Van Ranst. Hij komt om 10.30 uur voorlezen uit “Niet bang te krijgen”, met negen volksverhalen uit het Land van Dendermonde. Op zondag 31 maart houdt de bibliotheek van Opdorp een opendeur van 10 tot 17 uur. En op zaterdag 6 april vindt nog een workshop “Striptekenen” plaats. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.