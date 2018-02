Vriendelijkste handelaars krijgen awards 27 februari 2018

Handelsgids.be heeft de 'vriendelijkste handelaars 2017' van de verschillende gemeenten in de regio in de bloemetjes gezet. Een heel jaar lang konden klanten hun stem uitbrengen over de klantvriendelijkheid van de lokale handelszaken. In Buggenhout was die eer weggelegd voor Charel's ijs - bij Isabelle in de Schoolstraat, een vast begrip bij vele kinderen en leerlingen van de scholen in de buurt die er in de lente en zomer de hitte komen bestrijden.





