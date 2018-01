Vrachtwagen verliest kleine lading slachtafval 26 januari 2018

02u50 0

Op de Provinciale Baan in Buggenhout was er gisterenavond iets voor 19 uur een tijdlang verkeershinder omdat een vrachtwagen een deel van zijn lading was verloren. Het bleek om een kleine hoeveelheid slachtafval te gaan dat de vrachtwagen had verloren. De brandweer van Buggenhout kwam ter plaatse om het goedje op te kuisen en de rijbaan opnieuw schoon te maken. Het verkeer moest er een tijdlang rondrijden omdat de straat volledig was afgesloten. Dit bracht wat hinder met zich mee. Een half uur later was de rijbaan opnieuw open voor het verkeer. (KBD)