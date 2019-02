Vraag naar mobiele camera’s en ‘peters tegen sluikstorten’ aan glascontainers Nele Dooms

26 februari 2019

15u27 0 Buggenhout Oppositiepartij Vlaams Belang van Buggenhout stelt voor om mobiele camera’s in te schakelen aan glascontainers waar vaak zwerfvuil wordt achtergelaten. Om de omgeving proper te houden, kan er volgens de partij ook gewerkt worden met peters of meters.

“Sluikstorters zijn blijkbaar erg hardleers”, zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman (VB). “Ondanks alle mogelijke sensibiliseringsacties en preventie, blijft afval dumpen aan glasbollen een probleem. Wij krijgen via ons burgermeldpunt vaak klachten binnen van omwonenden over zwerfvuil aan glascontainers. We moeten dit soort overlast aanpakken. Wat ons betreft, mogen de GAS-boetes op sluikstorten fiks omhoog. Maar er is nog meer nodig. Om de pakkans van overtreders te verhogen, kunnen mobiele camera’s soelaas brengen. In sommige omliggende gemeenten werken ze bovendien al met meters en peters, die zich vrijwillig inzetten voor het proper houden van glasbolsites.”

Schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) kan zich vinden in de voorstellen. “We zijn er zelfs mee bezig”, zegt hij. “Er werden recent twee mobiele camera’s gekocht en we testen ze onder andere aan de Damstraat en Meir. Geïnteresseerden om meter of peter te zijn, mogen zich zeker melden. Of misschien moeten gemeenteraadsleden ook de taak van peter of meter op zich nemen?”