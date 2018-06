Vraag naar dashcams voor politie 29 juni 2018

De lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke gaat onderzoeken om dash- en bodycams voor het korps aan te kopen. Dat heeft burgemeester François Saeys (Open Vld), voorzitter van de Politieraad, tijdens de jongste vergadering van de Politieraad toegezegd na een vraag hierover van raadslid Steven Creyelman (VB). "Naar aanleiding van de nieuwe Camerawet kunnen we ook de politiediensten in onze zone uitrusten met dash- en bodycams voor in onder andere hun voertuigen", zegt Creyelman. "Met zo'n camera's kunnen interventies eenvoudig op beeld worden vastgelegd. Dat kan klaarheid scheppen bij eventuele betwistingen over het optreden van de politiediensten. Ik dring er op aan een dergelijke aankoop te overwegen." Saeys staat positief tegenover het voorstel. "We kunnen bekijken of we in samenwerking met andere zones zo'n dash- en bodycams kunen aankopen", zegt hij. (DND)