Voorrang voor Vierhuizen 13 april 2018

02u36 0

Verkeer in de Vierhuizen heeft voortaan altijd voorrang op al het andere verkeer uit zijstraten. De gemeenteraad heeft hiervoor een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd, zodat de Vierhuizen officieel een voorrangsweg is. Chauffeurs in de Vierhuizen hadden eerder al voorrang op verkeer dat uit de Stationsstraat en de Schoolstraat komt. "Voor de zijweg Klaverveld was dit echter nog niet het geval", zegt schepen Wim Mommaers (N-VA). "Om verwarring te vermijden, passen we dit dus best aan." (DND)