Voornaam wijzigen kan gratis in bosgemeente Nele Dooms

09 februari 2019

Wie zijn voornaam wil veranderen, kan dat in Buggenhout helemaal gratis. Dat heeft burgemeester Pierre Claeys (CD&V) gezegd tijdens de jongste zitting van de Buggenhoutse gemeenteraad. Oppositieraadslid Anny Crick (VB) merkte op dat er bij de gemeente niets terug te vinden was van een retributie voor nieuwe voornamen. “Sinds 1 augustus 2018 is het mogelijk om bij de gemeente een nieuwe voornaam aan te vragen en te verkrijgen”, zei ze. “Wie dat wil, kan dus gewoon het Administratief en Cultureel Centrum binnen stappen en er onmiddellijk met een nieuwe voornaam weer buiten stappen. Maar het lijkt erop dat het schepencollege hier nog geen betaling voor vastgelegd heeft.” Dat blijken ze dus in Buggenhout ook niet van plan. “Een voornaam wijzigen kan gratis bij ons”, zei Claeys. “We willen daar geen hoge drempel rond.”