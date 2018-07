Voorbereidingen Karmeliet volop bezig JONG EN OUD SAMEN OP PLANKEN VOOR OPENLUCHTSPEKTAKEL NELE DOOMS

14 juli 2018

02u41 0 Buggenhout Jonge acteurs, ervaren rotten in het vak en honderd figuranten. Camerata Productions brengt hen samen voor het openlucht massaspektakel 'Karmeliet'. De voorbereidingen voor de theaterproductie zijn volop aan de gang.

Camerata Productions vzw uit Buggenhout, dat eerder al successen boekte met musicals als Belle en het Beest en Peter Pan, belooft met 'Karmeliet' een "overweldigende openluchtvoorstelling".





"We brengen een massaspektakel over de ontstaansgeschiedenis van het Karmelietenbier van Buggenhout ten tijde van de zeventiende eeuw", zegt regisseur Stijn De Wolf. "Het domein van het Kasteel van Opdorp is het perfecte decor. We gaan geen uitdaging uit de weg om er een groots gebeuren van te maken."





De productie pakt uit met ruiters en paarden, spektakel met water en vuur, nieuw gecomponeerde muziek, special effects en prachtige kostuums. "Een team van kledijmedewerkers is volop bezig met de kostuums voor de figuranten", zegt De Wolf. "Meer dan honderd volledige kostuums worden van nul ontworpen en gemaakt."





Voor het spektakel brengt Camerata Productions jong talent en ervaren acteerwerk samen. Quito Vanroose is met zijn veertien jaar één van de jongste spelers. "Ik vind het geweldig dat ik aan deze productie kan meewerken", zegt hij. "Ik ben dol op acteren en zingen. Eerdere ervaring deed ik op in de Ridders van de Ronde Keukentafel, een voorstelling naar het gelijknamige boek van Mark Tijsmans. Bij Camerata deed ik al mee met Peter Pan. Nu heb ik de rol van de erg jonge Graaf van Vlaanderen." Quito staat naast Joris De Beul (46). Die kan bogen op jarenlange ervaring. In Nederland, Amerika, Oostenrijk en Duitsland toonde hij al zijn talent. In België deed hij mee met '14-18' en binnenkort ook bij '40-45'. In The Lion King vertolkte hij Scar en ook Aïda mag hij op zijn actief zetten. "Ik ben al jaren bevriend met Stijn", zegt hij. "Toen die me vroeg mee te doen met Karmeliet, zei ik direct ja. Camerata is me erg genegen en optreden in eigen geboortestreek is altijd tof."





Hele uitdaging

Al wordt het zelfs voor een ervaren rot als De Beul toch ook een uitdaging. "Aan de tekst alleen al heb ik een vette kluif", zegt hij. "Ik vertolk Broeder William, die naar Buggenhout gedetacheerd is. Hij neemt het op voor de plaatselijke gelovigen en kan zwaardvechten. Dat heb ik dus onder de knie moeten krijgen, net als paardrijden. Ik volg er lessen voor bij manège 't Hoefijzer. Maar dat noem ik 'mixing business with pleasure'."





Voorstellingen vinden plaats van donderdag 23 augustus tot maandag 27 augustus, telkens om 21 uur. Toegangskaarten kosten 21 euro. Per ticket gaat 1 euro naar begeleidingscentrum Capelderij, dat moeilijk opvoedbare jongeren opvangt en onderdak heeft in het Kasteel van Opdorp. Info: www.theaterspektakel-karmeliet.be.