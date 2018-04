Voor rechter wegens poging oudermoord 10 april 2018

02u53 0 Buggenhout Patrick V.W. uit Buggenhout staat voor de rechter wegens poging oudermoord. Hij viel zijn eigen moeder in haar woning aan met een mes. Ook een thuisverpleegster moest het bekopen.

De feiten dateren van 12 december 2017. Sinds de middag leegde V.W. die dag een hele fles whisky, bovenop de medicatie die hij nam. Toen een ruzie met zijn moeder ontstond, ging de man helemaal door het lint. "Het zijn enorm zware feiten", schetste de openbaar aanklager tijdens het proces. "V.W. sloeg de vrouw, trok aan haar haren en sleurde haar door de woonkamer. Uiteindelijk nam hij ook een mes en stak haar. De man was te dronken om door te steken, zodat de verwondingen gelukkig niet al te diep waren."





Toen op dat ogenblik de thuisverpleegster langs kwam, viel V.W. ook haar aan. De vrouw kon een collega verwittigen en vluchten. De zoon van de collega kwam ter plaatse en slaagde erin de moeder van V.W uit de woning te krijgen. Daarop reed de beklaagde als een dolleman de wijk rond, kwam terug thuis en viel als een blok in slaap in zijn bed.





"Het enige wat ik me herinner is dat ik in een politiecel wakker werd van de kou", zei V.W. gisteren tegen de rechter. Hij gaf schoorvoetend toe dat hij een alcohol- en agreesieprobleem heeft. De openbaar aanklager vroeg de rechter hem vijf jaar cel op te leggen, waarvan een deel met probatie zodat de man een behandeling kan volgen. V.W.'s advocaat probeerde er de rechter van te overtuigen dat zijn cliënt zeker niet de intentie had om zijn moeder te doden.





Vonnis op 30 april. (DND)