Volksfeest, maar toekomst onzeker BOSGEMEENTE ONTVANGT WELLICHT LAATSTE KEER BALOISE BELGIUM TOUR NELE DOOMS

23 mei 2018

02u53 0 Buggenhout Twee dagen volksfeest. Daar is Buggenhout aan toe als gastgemeente voor de Baloise Belgium Tour. Met een ploegenvoorstelling en een rit met drie doortochten, gekoppeld aan optredens, zijn het hoogdagen voor de bosgemeente. Zonder burgemeester Van Herreweghe komt er volgend jaar wellicht geen vervolg

Voor burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) is deze editie van de Baloise Belgium Tour, vroeger Ronde van België, een bijzondere editie. Het is zijn laatste als burgervader en wellicht ook de laatste voor heel Buggenhout. Jarenlang trok Van Herreweghe aan de kar om dit wielergebeuren naar de bosgemeente te halen en zo voor leven in de brouwerij te zorgen, met succes. De burgemeester stopt met politiek en zijn mogelijke opvolgers zijn niet geneigd dit evenement voort te zetten. Toekomstige contracten zijn nog niet getekend.





Twaalfde keer

"Toen de organisatie mij eind 2004 vroeg om gastgemeente voor de Ronde van België te zijn, heb ik meteen toegehapt", blikt Van Herreweghe terug. "Bij de eerste rit in onze gemeente was er een massale valpartij vlak voor de finish. Ik dacht toen: 'Dit komt nooit meer goed'. Maar kijk, we verwelkomen nu de twaalfde editie. Sterker nog: we hebben dit wielergebeuren dit jaar zelfs twee dagen te gast. Zo kan iedereen ten volle genieten van de aanwezigheid van zoveel toprenners in onze gemeente."





Kennismaken met met al die wielrenners kon gisteravond van wel heel dichtbij, want ook de ploegenvoorstelling vond plaats in Buggenhout. Begon de voorstelling nog onder een stralende zon, doken uiteindelijk wel onweersbuien op. Daardoor dromde de massa op het kerkplein nog dichter bij elkaar onder het overkapte gedeelte aan het podium. Sporza-presentator Michel Wuyts praatte de presentatie vakkundig aan elkaar.





Meteen daarna barstte een eerste volksfeest los. Het was aan de Soulbrothers om de ambiance verder op gang te trekken met allerlei covers. Daarna nam dj Eddy Del White achter de draaitafels plaats. Die kondigde recent dan wel zijn afscheid als dj aan, voor Buggenhout maakt hij graag een uitzondering. "Dankzij de Ronde van België heb ik als dj naam gemaakt en ben ik groot geworden. Dit feestje wil ik dan ook voor geen geld missen", zegt hij enthousiast.





Vandaag gaat het wielerfeest voort. Om 12 uur start de rit Buggenhout-Buggenhout in de Kerkstraat. Na drie doortochten gaat het richting finish aan de kerk van de Briel op de Provincialebaan. Ook daar is een volksfeest. Swoop trapt dat op gang. Daarna is het de beurt aan Willy Sommers en vervolgens aan Kate Ryan. Afsluiten gebeurt met dj's Sven Ornelis en dj Joost. "We plaatsen ook daar een overkapping zodat onweersbuien geen roet in het eten kunnen gooien", zegt burgemeester Van Herreweghe.